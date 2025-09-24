Alessia Pifferi i periti del processo d’Appello | Disarmonia emotiva ma capace di intendere e di volere

Discussa oggi, mercoledì, davanti ai giudici della Corte d’Assise d’appello di Milano la perizia psichiatrica che ha confermato la piena capacità di intendere e di volere di Alessia Pifferi, la 40enne condannata in primo grado all’ergastolo per omicidio per aver abbandonato nel luglio del 2022 la figlia Diana di soli 18 mesi in un appartamento di Ponte Lambro a Milano per quasi una settimana, provocandone di fatto la morte. I periti nominati dalla Corte hanno spiegato come sono arrivati alla conclusione che la 40enne fosse in sé al momento del fatto di reato. Hanno testimoniato in Aula lo psichiatra Giacomo Francesco Filippini, la professoressa di Neuropsicologia e scienze cognitive dell’Università Bicocca Nadia Bolognini e lo specialista in Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza Stefano Benzoni. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Alessia Pifferi, i periti del processo d’Appello: “Disarmonia emotiva ma capace di intendere e di volere”

