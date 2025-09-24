Alessia Pifferi ha una disarmonia emotiva | la perizia
“Confermiamo la piena capacità di intendere e di volere di Alessia Pifferi”. È la conclusione a cui sono arrivati i periti nominati dalla Corte d’Assise d’Appello, e che questa mattina hanno testimoniato in aula. Gli esperti dalla corte hanno spiegato come sono arrivati alla conclusione che la 40enne fosse in sé quando ha abbandonato nel luglio del 2022 la figlia Diana di soli 18 mesi, in un appartamento di Ponte Lambro a Milano per quasi una settimana, provocandone di fatto la morte. I periti -lo psichiatra Giacomo Francesco Filippini, la professoressa di Neuropsicologia e scienze cognitive dell’Università Bicocca Nadia Bolognini, e lo specialista in Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza Stefano Benzoni hanno individuato un disturbo della donna relativo al periodo dell'infanzia, ma che non ha influito, stando all'analisi, sulla capacità di intendere e volere. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
