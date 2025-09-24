Alessia Pifferi era capace di intendere e di volere In aula i periti

Sarà discussa oggi davanti ai giudici della Corte d’Assise d’appello di Milano la perizia psichiatrica che ha confermato la piena capacità di intendere e di volere di Alessia Pifferi. I periti nominati dalla corte sono chiamati oggi a spiegare come sono arrivati alla conclusione che la 40enne fosse in sé quando ha abbandonato nel luglio del 2022 la figlia Diana di soli 18 mesi, in un appartamento di Ponte Lambro a Milano per quasi una settimana, provocandone di fatto la morte. Si attendono per questa mattina le testimonianze dello psichiatra Giacomo Francesco Filippini, della professoressa di Neuropsicologia e scienze cognitive dell’Università Bicocca Nadia Bolognini, e dello specialista in Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza Stefano Benzoni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Alessia Pifferi era capace di intendere e di volere. In aula i periti

