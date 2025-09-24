Alessandro Michieletto | Li abbiamo messi sotto bene possiamo andare a terra prima

L’Italia prosegue la propria avventura ai Mondiali 2025 di volley maschile grazie al 3-0 rifilato al Belgio in un quarto di finale a senso unico sul campo di Pasay City (Manila, Filippine). I Campioni del Mondo in carica si sono meritati la qualificazione alle semifinali e sabato 27 settembre scenderanno in campo per fronteggiare la vincente di Polonia-Turchia. Alessandro Michieletto ha messo a segno 11 punti (4 ace), risultando uno dei tre uomini in doppia cifra insieme al compagno di reparto Mattia Bottolo (10) e al centrale Roberto Russo (12 punti, 4 muri, 2 ace). Prestazione davvero impattante da parte dello schiacciatore, che ha sciorinato tutta la sua classe e ha contributo in maniera determinante al passaggio del turno. 🔗 Leggi su Oasport.it

