Alessandro Melli ospite a TvPlay | dal Parma alla Sampdoria passando per il Milan

Alessandro Melli sarà ospite di TvPlay per raccontare la sua carriera. Dal Parma alla Sampdoria passando per il Milan, tutta la sua carriera. Attaccante di assoluto livello arrivò in nazionale nel 1993 in un’epoca di fenomeni, giocando anche per due volte. Con la maglia dell’Under 21 ha vinto pure un Europeo nel 1992. (ANSA) TvPlay.it Figlio d’arte, suo padre Emilio era anche lui un calciatore, cresciuto nelle giovanili del Parma ha esordito nel 1985 tra i professionisti ad appena 16 anni. Dopo un anno in prestito al Modena è tornato in gialloblù per giocare con continuare e dimostrare in una squadra di fenomeni che dominava all’epoca sia in Italia che in Europa. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Alessandro Melli ospite a TvPlay: dal Parma alla Sampdoria passando per il Milan

