Mattinata di confronto e prospettive per il futuro quella vissuta ieri ad Ascoli, dove il ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli ha visitato la Fondazione Officina dei Sensi, realtà di eccellenza che opera da anni in collaborazione con l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Ascoli e Fermo. Ad accoglierla il direttore Mirco Fava, la presidente regionale Uici Gigliola Chiappini e Adoriano Corradetti. La struttura rappresenta un punto di riferimento per numerose persone cieche e ipovedenti, offrendo attività formative, culturali e opportunità di inserimento lavorativo. "Purtroppo queste esperienze nascono dove altrove mancano – ha osservato Locatelli – ma proprio per questo diventano centri fondamentali di garanzia dei servizi".

Alessandra Locatelli. La visita del ministro all'Officina dei Sensi