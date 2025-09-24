Aldro Storia di un orrore perbene | il libro che ricorda Federico Aldrovandi ucciso a 18 anni – L’estratto in esclusiva

Sono già trascorsi vent’anni dalla morte di Federico Aldrovandi, diciott’anni appena, a Ferrara, in via dell’Ippodromo. Ucciso da chi avrebbe dovuto proteggerlo e ignorato da chi avrebbe potuto intervenire, gridare aiuto. Era l’alba del 25 settembre 2005 quando una pattuglia della Polizia lo ferma e poi lo pesta a sangue, fino a spegnere l’ultimo battito del suo cuore. Accade tutto in un un’ora. E quei momenti vengono raccontati in un libro scritto da Michele Dalai e pubblicato da Compagnia editoriale Aliberti: “Aldro. Storia di un orrore perbene”, in uscita oggi, 24 settembre. Nelle pagine di questo romanzo – l’autore intreccia le voci di chi lo ha visto, cercato, amato, e di chi lo ha picchiato, ignorato, ucciso – si attraversano le strade silenziose della città e i pensieri più intimi di chi ha incrociato il destino di quel ragazzo dai “ricci scuri come la notte”, di chi ha sentito le sue urla e ha guardato dalla finestra, di chi ha risposto a una chiamata e ha indossato una divisa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

