Alcol e demenza nuovo studio smonta il mito del bicchiere protettivo

Per anni, numerosi studi hanno suggerito che un consumo di alcol da leggero a moderato – come un bicchiere di vino al giorno – potesse avere un effetto protettivo contro il declino cognitivo e la demenza. Ora, il più vasto studio genetico e osservazionale mai condotto sull’argomento capovolge questa tesi, affermando che non esiste una quantità sicura di alcol quando si parla di rischio di demenza. La ricerca, pubblicata sulla rivista BMJ Evidence-Based Medicine da un team internazionale, fornisce prove a sostegno di un effetto negativo lineare: maggiori sono i consumi, maggiore è il rischio. 🔗 Leggi su Pantareinews.com © Pantareinews.com - Alcol e demenza, nuovo studio smonta il mito del bicchiere “protettivo”

L'alcol aumenta il rischio di demenza (in qualsiasi quantità)

