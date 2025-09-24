Alcol e demenza nuovo studio smonta il mito del bicchiere protettivo

Per anni, numerosi studi hanno suggerito che un consumo di alcol da leggero a moderato – come un bicchiere di vino al giorno – potesse avere un effetto protettivo contro il declino cognitivo e la demenza. Ora, il più vasto studio genetico e osservazionale mai condotto sull’argomento capovolge questa tesi, affermando che  non esiste una quantità sicura di alcol  quando si parla di rischio di demenza. La ricerca, pubblicata sulla rivista  BMJ Evidence-Based Medicine  da un team internazionale, fornisce prove a sostegno di un effetto negativo lineare: maggiori sono i consumi, maggiore è il rischio. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

L'alcol aumenta il rischio di demenza (in qualsiasi quantità)

