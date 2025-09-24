Alcaraz si traveste da samurai e manda un messaggio a Sinner | Reagirò alle tue mosse

Fanpage.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Carlos Alcaraz si è vestito da samurai dopo essere arrivato a Tokyo, poi ha mandato un messaggio a Jannik Sinner: è pronto a rispondere colpo su colpo alle nuove tattiche promesse dall'azzurro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: alcaraz - traveste

Alcaraz si traveste da samurai e manda un messaggio a Sinner: Reagirò alle tue mosse.

Alcaraz nervoso si allena subito dopo la partita: "Volevo liberarmi dalle sensazioni negative" - Non può essere soddisfatto, Carlos Alcaraz, della sua prestazione al debutto nell’Atp 1000 di Cincinnati. Da gazzetta.it

Alcaraz, nuovo look da "marine" con capelli rasati a zero. Agli Us Open batte all'esordio Opelka in 3 set - Alcaraz riparte quindi con una vittoria dopo aver trionfato a Cincinnati, grazie al ritiro all'ultimo atto di Sinner causato da un malore, e aver perso l'ultima finale giocata in uno Slam, a Wimbledon ... Scrive ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Alcaraz Traveste Samurai Manda