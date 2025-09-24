Alcaraz si traveste da samurai e manda un messaggio a Sinner | Reagirò alle tue mosse
Carlos Alcaraz si è vestito da samurai dopo essere arrivato a Tokyo, poi ha mandato un messaggio a Jannik Sinner: è pronto a rispondere colpo su colpo alle nuove tattiche promesse dall'azzurro.
"Ma l'America è lontana". Anche per Jannik Sinner, reduce dalla sconfitta contro Carlos Alcaraz agli US Open, che ha già messo alle spalle la delusione per concentrarsi sul futuro. Un futuro con un obiettivo ben preciso: quello di riconquistare il trono di numer
Alcaraz nervoso si allena subito dopo la partita: "Volevo liberarmi dalle sensazioni negative" - Non può essere soddisfatto, Carlos Alcaraz, della sua prestazione al debutto nell'Atp 1000 di Cincinnati.
Alcaraz, nuovo look da "marine" con capelli rasati a zero. Agli Us Open batte all'esordio Opelka in 3 set - Alcaraz riparte quindi con una vittoria dopo aver trionfato a Cincinnati, grazie al ritiro all'ultimo atto di Sinner causato da un malore, e aver perso l'ultima finale giocata in uno Slam, a Wimbledon ...