Alberto Trentini ha visto l’ambasciatore italiano per la prima volta

Giovanni de Vito è potuto entrare nel carcere di El Rodeo I, nello Stato di Miranda, struttura situata a circa trenta chilometri da Caracas, dove da oltre 300 giorni è rinchiuso il cooperante italiano, il cui fermo non è mai stato sostanziato da denunce di reati.

Alberto Trentini, chi è il veneziano arrestato in Venezuela

Alberto Trentini, rilascio in salita: «Detenuti usati come ostaggi». Caso complicato dalle tensioni geopolitiche, cosa succede

Stretta di Maduro alle ong in Venezuela: quella di Alberto Trentini non ha subito restrizioni. Ma lui resta in carcere

L'appello di Mario Calabresi e Cecilia Sala per la liberazione di Alberto Trentini: «È detenuto in Venezuela da oltre 7 mesi»

«Alberto Trentini, un ostaggio più che un prigioniero». La famiglia del cooperante veneziano con quella di Giulio Regeni all'udienza finale del processo

L'ambasciatore italiano in Venezuela ha visitato Alberto Trentini per la prima volta - Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha detto che l'ambasciatore italiano in Venezuela ha fatto visita per la prima volta ad Alberto Trentini, il cooperante che da novembre è detenuto in un carcere

Tajani: "Alberto Trentini e Mario Burlò hanno ricevuto una visita consolare in carcere a Caracas" - Il ministro degli Esteri ha annunciato che Alberto Trentini e Mario Burlò sono stati visitati dall'ambasciatore italiano a Caracas