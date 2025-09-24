Alberto Trentini ha visto l’ambasciatore italiano per la prima volta
Giovanni de Vito è potuto entrare nel carcere di El Rodeo I, nello Stato di Miranda, struttura situata a circa trenta chilometri da Caracas, dove da oltre 300 giorni è rinchiuso il cooperante italiano, il cui fermo non è mai stato sostanziato da denunce di reati. 🔗 Leggi su Repubblica.it
In questa notizia si parla di: alberto - trentini
Alberto Trentini, chi è il veneziano arrestato in Venezuela
Alberto Trentini, rilascio in salita: «Detenuti usati come ostaggi». Caso complicato dalle tensioni geopolitiche, cosa succede
Stretta di Maduro alle ong in Venezuela: quella di Alberto Trentini non ha subito restrizioni. Ma lui resta in carcere
L'appello di Mario Calabresi e Cecilia Sala per la liberazione di Alberto Trentini, il video dell'intervento: «È detenuto in Venezuela da oltre 7 mesi» - X Vai su X
«Alberto Trentini, un ostaggio più che un prigioniero». La famiglia del cooperante veneziano con quella di Giulio Regeni all’udienza finale del processo - facebook.com Vai su Facebook
“Alberto Trentini ha visto l’ambasciatore italiano per la prima volta”; «Ero in cella con Alberto Trentini. Vi racconto cosa ci siamo detti»; Caso di Alberto Trentini. Un diplomatico venezuelano accusa: “Il governo Meloni non ha mai chiamato Caracas”.
L’ambasciatore italiano in Venezuela ha visitato Alberto Trentini per la prima volta - Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha detto che l’ambasciatore italiano in Venezuela ha fatto visita per la prima volta ad Alberto Trentini, il cooperante che da novembre è detenuto in un carcere ... Secondo ilpost.it
Tajani: “Alberto Trentini e Mario Burlò hanno ricevuto una visita consolare in carcere a Caracas” - Il ministro degli Esteri ha annunciato che Alberto Trentini e Mario Burlò sono stati visitati dall'ambasciatore italiano a Caracas ... Si legge su ilfattoquotidiano.it