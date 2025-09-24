Alberto Trentini ha ricevuto per la prima volta la visita dell' ambasciatore italiano

Veneziatoday.it | 24 set 2025

L'ambasciatore italiano in Venezuela ha fatto visita per la prima volta ad Alberto Trentini, il cooperante veneziano che dallo scorso novembre è detenuto in un carcere della capitale Caracas. Lo ha riferito il ministro degli esteri, Antonio Tajani, a margine dell'assemblea dell'Onu in corso a New. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

