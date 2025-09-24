Alberto Trentini ha ricevuto la prima visita in carcere dopo dieci mesi dall' ambasciatore italiano in Venezuela

L'ambasciatore italiano in Venezuela ha incontrato il cooperante detenuto nel carcere El Rodeo I di Caracas senza accuse formali da ormai dieci mesi. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Alberto Trentini ha ricevuto la prima visita in carcere, dopo dieci mesi, dall'ambasciatore italiano in Venezuela

In questa notizia si parla di: alberto - trentini

Alberto Trentini, chi è il veneziano arrestato in Venezuela

Alberto Trentini, rilascio in salita: «Detenuti usati come ostaggi». Caso complicato dalle tensioni geopolitiche, cosa succede

Stretta di Maduro alle ong in Venezuela: quella di Alberto Trentini non ha subito restrizioni. Ma lui resta in carcere

Dopo 10 mesi di reclusione in carcere senza accuse, Alberto Trentini ha ricevuto la visita dell’ambasciatore italiano in Venezuela: secondo Tajani il cooperante italiano sarebbe “in buone condizioni” - X Vai su X

«Alberto Trentini, un ostaggio più che un prigioniero». La famiglia del cooperante veneziano con quella di Giulio Regeni all’udienza finale del processo - facebook.com Vai su Facebook

Alberto Trentini ha ricevuto la prima visita in carcere, dopo dieci mesi, dall'ambasciatore italiano in Venezuela; Alberto Trentini ha ricevuto per la prima volta la visita dell'ambasciatore italiano; L’ambasciatore italiano in Venezuela ha visitato Alberto Trentini per la prima volta.

L’ambasciatore italiano in Venezuela ha visitato Alberto Trentini per la prima volta - Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha detto che l’ambasciatore italiano in Venezuela ha fatto visita per la prima volta ad Alberto Trentini, il cooperante che dallo scorso novembre è detenuto in ... Da ilpost.it

Tajani: “Alberto Trentini e Mario Burlò hanno ricevuto una visita consolare in carcere a Caracas” - Il ministro degli Esteri ha annunciato che Alberto Trentini e Mario Burlò sono stati visitati dall'ambasciatore italiano a Caracas ... ilfattoquotidiano.it scrive