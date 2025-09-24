Alberto Trentini ha ricevuto la prima visita in carcere dopo dieci mesi dall' ambasciatore italiano in Venezuela

L'ambasciatore italiano in Venezuela ha incontrato il cooperante detenuto nel carcere El Rodeo I di Caracas senza accuse formali da ormai dieci mesi. 🔗 Leggi su Wired.it

