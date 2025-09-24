Alberto Trentini ha ricevuto la prima visita dell’ambasciatore italiano in Venezuela | È in buone condizioni anche se dimagrito

Dopo 312 giorni di prigionia a Caracas, in Venezuela, l’operatore umanitario Alberto Trentini ha finalmente ricevuto la visita dell’ambasciatore italiano nel Paese, Giovanni de Vito, che ha incontrato lui e un altro detenuto italiano, Mario Burlò, del quale da tempo non si avevano notizie. La notizia è stata confermata dal ministro degli Esteri Antonio Tajani, secondo cui l’ambasciatore avrebbe trovato Trentini e Burlò « in buone condizioni, anche se un po’ dimagriti ». I due detenuti avrebbero inoltre riferito di mangiare regolarmente, di avere quotidianamente accesso all’ ora d’aria e di essere trattati bene dalle guardie penitenziarie. 🔗 Leggi su Open.online