Alberto Trentini ha ricevuto la prima visita dell’ambasciatore italiano in Venezuela | È in buone condizioni anche se dimagrito
Dopo 312 giorni di prigionia a Caracas, in Venezuela, l’operatore umanitario Alberto Trentini ha finalmente ricevuto la visita dell’ambasciatore italiano nel Paese, Giovanni de Vito, che ha incontrato lui e un altro detenuto italiano, Mario Burlò, del quale da tempo non si avevano notizie. La notizia è stata confermata dal ministro degli Esteri Antonio Tajani, secondo cui l’ambasciatore avrebbe trovato Trentini e Burlò « in buone condizioni, anche se un po’ dimagriti ». I due detenuti avrebbero inoltre riferito di mangiare regolarmente, di avere quotidianamente accesso all’ ora d’aria e di essere trattati bene dalle guardie penitenziarie. 🔗 Leggi su Open.online
Alberto Trentini, chi è il veneziano arrestato in Venezuela
Alberto Trentini, rilascio in salita: «Detenuti usati come ostaggi». Caso complicato dalle tensioni geopolitiche, cosa succede
Stretta di Maduro alle ong in Venezuela: quella di Alberto Trentini non ha subito restrizioni. Ma lui resta in carcere
