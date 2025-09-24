albe si racconta con il nuovo singolo alla fine sono io

Milano, 24 set. (askanews) - Un brano tra passato e futuro, "Alla fine sono io" è il nuovo singolo di Albe, terzo estratto dal suo primo album in arrivo nell'autunno 2025. "È stata scritta ed è una canzone che parla al me bambino. È l'unica canzone che è fatta a collante in tutto l'album e farà parte del prossimo album. È stata scritta in modo molto naturale, è stato un dialogo per dire al me bambino come vanno le cose, cosa è cambiato e cosa no". Il giovane cantautore bresciano, che ha partecipato alla trasmissione Amici, parte nel suo racconto dalle cose piccole, dalla quotidianità. "Mi piacerebbe rivolgermi a tutte le persone che come me vengono da un paesino, da una provincia, da piccole città e come me hanno intrapreso strade che le hanno fatte crescere e traslocare per ampliare la loro vita e i loro orizzonti, nonostante siano sempre legati al loro punto di partenza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

