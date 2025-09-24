Il cinema di genere thriller d’azione continua a evolversi con nuove produzioni che mescolano suspense, tensione e scenari internazionali. Tra le uscite più attese del 2025 si distingue Alarum, un film statunitense diretto da Michael Polish. La pellicola, disponibile in streaming su Prime Video, presenta una trama ricca di colpi di scena, inseguimenti e misteri legati al mondo dello spionaggio. In questo approfondimento verranno analizzati i dettagli sulla produzione, il cast e la narrazione di questa nuova opera cinematografica. regia, produzione e interpreti principali di Alarum. chi dirige e chi produce il film. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Alarum: trama, cast, finale e streaming su prime video