Lo spy-thriller di Mike Polish spreca un cast di rilievo con un film penalizzato da una sceneggiatura farraginosa, una regia piatta e scene di azione perlomeno discutibili. Su Prime Video. A volte le premesse ingannano. Ti avvicini a uno spy action come Alarum, appena apparso in streaming su Amazon Prime Video, leggi il cast che annovera tra gli altri Scott Eastwood e Sylvester Stallone, e ti aspetti se non altro qualcosa capace di intrattenere grazie a tensione e azione. Ma invece non è cosi perché il film diretto da un mai così poco convincente Mike Polish è piatto, senza nerbo e sa tanto di occasione sprecata. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Alarum, recensione: Scott Eastwood e Sylvester Stallone in una spy story sconclusionata