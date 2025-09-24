Al Vomero dilagano le pizzerie ma da 6 anni zero biblioteche | blitz di protesta dell’artista

Tempo di lettura: 2 minuti Il Vomero pullula di pizzerie e bar, ma da sei anni non ha una biblioteca pubblica. A ricordarlo è un blitz dell’artistaattivista Ruben D’Agostino. In segno di protesta, ha installato una croce fatta di libri sulla porta d’ingresso della biblioteca “Benedetto Croce”, in via De Mura. Era l’ultimo spazio pubblico dedicato alla lettura nel quartiere collinare, chiuso da prima della pandemia. “Qui giace la cultura” recita un’iscrizione collocata da D’Agostino, artefice di molteplici iniziative di protesta ‘creativa’. “L’intento – spiega una nota – è quello di riportare al centro del dibattito locale il disagio provocato dalla grave mancanza di poli culturali nel quartiere”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

