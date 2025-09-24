Al via sviluppo progetto per polo batterie al litio | a Brindisi produzione e assemblaggio

Brindisireport.it | 24 set 2025

BRINDISI - Al via lo sviluppo di un progetto industriale per la produzione di batterie al litio stazionarie già avviato nell’area industriale di Brindisi ed annunciato lo scorso 25 ottobre. A darne notizia in una nota Eni e Seri Industrial, secondo cui l'operatività del progetto sarebbe stata. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

