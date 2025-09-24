Al via MFGpt l' AI generativa di Class

Quanto spesso è capitato di aprire ChatGpt e chiederle qualche informazione e rendersi conto, più tardi, che questa era sbagliata? Quante volte è successo che Gemini mettesse a disposizione dati apparentemente completi, ma ormai superati? I modelli linguistici di grandi dimensioni sono un'arma fondamentale nell'arsenale dell'informazione, ma non ci sono dubbi sul fatto che spesso le fonti primarie utilizzate riasultano non molto attendibili. Con l'idea di cambiare questa situazione e offrire informazioni complete, corrette e da fonti accessibili, MF-Milano Finanza ha lanciato MF Gpt, il primo sistema in Italia di intelligenza artificiale generativa autonoma, realizzato in collaborazione con la controllante Class Editori guidata da Paolo Panerai. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

