Al via l' ora di parcheggio gratis al Sacrario per chi fa acquisti in centro

Viterbotoday.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sta per partire la sperimentazione dei ticket omaggio per un'ora di sosta gratuita al parcheggio del Sacrario, pensata per incentivare gli acquisti nel centro storico di Viterbo. L'iniziativa, annunciata nei mesi scorsi, è prevista dal primo ottobre al 31 dicembre, con la possibilità di una. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Viterbo, al via lavori rifacimento parcheggio del Sacrario - L'opera garantirà maggior sicurezza grazie alle telecamere di ultima generazione, e maggiore efficienza energetica. Secondo ansa.it

