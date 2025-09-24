Al via l' ora di parcheggio gratis al Sacrario per chi fa acquisti in centro
Sta per partire la sperimentazione dei ticket omaggio per un'ora di sosta gratuita al parcheggio del Sacrario, pensata per incentivare gli acquisti nel centro storico di Viterbo. L'iniziativa, annunciata nei mesi scorsi, è prevista dal primo ottobre al 31 dicembre, con la possibilità di una. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
In questa notizia si parla di: parcheggio - gratis
Accesso al centro storico. Via libera ai mezzi elettrici, anche il parcheggio è gratis
Santa Rosa 2025, parcheggio e navette gratis: la mappa
Centro storico, l'opposizione chiede un nuovo piano della sosta. "Il parcheggio di via Gerolimini torni gratis"
Il parcheggio gratis a ogni costo (anche grazie ai morti), scovati 11.000 furbetti delle strisce blu https://ift.tt/w4YLcTO - X Vai su X
Il parcheggio? Domani è gratis alla Stazione Ferroviaria di Porta Nuova La Settimana Europea della Mobilità prosegue con una nuova iniziativa Domani, sabato 20 settembre 2025 Dalle 8:00 alle 20:00 Parcheggio gratis alla Stazione FS - facebook.com Vai su Facebook
Al via l'ora di parcheggio gratis al Sacrario per chi fa acquisti in centro; Viterbo – Sacrario, un’ora di parcheggio gratis a chi acquista in centro dal 1 ottobre; Sacrario: dal primo ottobre un’ora gratis di parcheggo a chi acquista..
Viterbo, al via lavori rifacimento parcheggio del Sacrario - L'opera garantirà maggior sicurezza grazie alle telecamere di ultima generazione, e maggiore efficienza energetica. Secondo ansa.it