Al via la nuova stagione del Teatro Bonci | nel cartellone musica danza e grandi ospiti come Claudio Bisio e Alessandro Bergonzoni
'Del guardar lontano' è il titolo della nuova stagione di spettacoli annunciata da Emilia Romagna Teatro ERT Teatro Nazionale che al Teatro Bonci di Cesena apre a un calendario di 32 spettacoli, di cui 6 tra produzioni e coproduzioni (2 in prima nazionale) e 26 ospiti, in scena da ottobre 2025. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
In questa notizia si parla di: nuova - stagione
Inter, via alla nuova stagione: già disponibili online i biglietti delle amichevoli estive
Uscita di mercoledì 2 su netflix: data della nuova stagione
Bacelor in paradise: il segreto del successo della nuova stagione
La nuova stagione di prosa è arrivata! Il Comune di Empoli, con Fondazione Toscana Spettacolo onlus e la direzione artistica di Giallo Mare Minimal Teatro, presenta un cartellone eccezionale per il 2025/2026, con grandi nomi della scena italiana! ?IL PR - facebook.com Vai su Facebook
Prima puntata della nuova stagione di "Viaggiare in sicurezza”, rubrica della #Farnesina, tutti i lunedì? 9,30 su @IsoradioRai. Intervista a Domenico Fornara, Console Generale d’Italia a San Paolo. https://spreaker.com/episode/intervista-a-domenico-for - X Vai su X
Alfonsine, Teatro Monti: al via la nuova stagione; Al via la nuova stagione del Teatro Bonci: nel cartellone musica, danza e grandi ospiti come Claudio Bisio e Alessandro Bergonzoni; Portale - Al via la nuova stagione teatrale a Castiglione dei Pepoli.
Si inaugura con Francesca da Rimini la nuova stagione del teatro Regio - Il via il 10 ottobre con l'opera di Riccardo Zandonai, nel nuovo allestimento firmato dal regista Andrea Bernard ... Da msn.com
Reggio, al via la nuova stagione dell’Officina dell’Arte: tutti gli eventi in programma - Una stagione che si preannuncia intensa, tra comicità, musica e impegno civile, per un teatro sempre più vicino al pubblico. Secondo citynow.it