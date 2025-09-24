Il tema scelto per questa edizione, l’ottava, è la meraviglia e meravigliare è, in primis, proprio " Un Ponte di Storie " stesso, il festival letterario per bambini e ragazzi che dal 15 al 19 ottobre torna a Ponte con un’infinità di proposte. Due numeri su tutti: dalle 12 iniziative in cartellone del primo anno, si è giunti alle 120 di questo 2025. Centoventi delle quali ben 40 aperte anche al pubblico, più cinque mostre, sei spettacoli e oltre 40 ospiti tra scrittori, illustratori, teatranti ed educatori: tra loro Susy Zanella, Matteo Corradini, Cristina Bellemo, Luigi Ballerini, Lodovica Cima, Gabriele Clima, Andrea Pau, Richolly Rosazza, Simone Saccucci, Teatro dell’Orsa, Mulino ad Arte e molti altri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Al via il Festival letterario per bimbi