Al via il Festival letterario per bimbi
Il tema scelto per questa edizione, l’ottava, è la meraviglia e meravigliare è, in primis, proprio " Un Ponte di Storie " stesso, il festival letterario per bambini e ragazzi che dal 15 al 19 ottobre torna a Ponte con un’infinità di proposte. Due numeri su tutti: dalle 12 iniziative in cartellone del primo anno, si è giunti alle 120 di questo 2025. Centoventi delle quali ben 40 aperte anche al pubblico, più cinque mostre, sei spettacoli e oltre 40 ospiti tra scrittori, illustratori, teatranti ed educatori: tra loro Susy Zanella, Matteo Corradini, Cristina Bellemo, Luigi Ballerini, Lodovica Cima, Gabriele Clima, Andrea Pau, Richolly Rosazza, Simone Saccucci, Teatro dell’Orsa, Mulino ad Arte e molti altri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: festival - letterario
Le "Voci Contemporanee" del Veneto protagoniste del festival letterario di Noale
XIV Festival Letterario LiberEvento, Severgnini e Marazzo tra gli ospiti
Chiostri e Inchiostri, a Noci la sesta edizione del festival letterario di mezza estate
È conto alla rovescia per il nuovo festival letterario Santa in Giallo in programma dal 3 al 5 ottobre proprio a Santa Margherita Ligure! I vincitori verranno annunciati durante il festival, ma i finalisti sono già noti. Tra i gialli per bambini e ragazzi, nella categoria - facebook.com Vai su Facebook
Test: che “animale” da festival letterario sei? Rispondi a queste 10 domande per scoprirlo, su @illibraio https://illibraio.it/test-quiz/test/test-che-animale-da-festival-letterario-sei/… #festival #libri #cultura - X Vai su X
Al via il Festival letterario per bimbi; Torna a Guspini il festival di letteratura Bimbi a bordo; Festival del Premio Letteratura Ragazzi 2025.
Al via RadicalMente, il programma della prima giornata del Festival letterario di Castel del Giudice - RadicalMente Festival è promosso dal Centro Studi Casa Frezza in collaborazione con il Comune di Castel del Giudice, la Pro Loco “G. Si legge su cblive.it
"Le Onde Raccontano": a Molfetta il festival letterario dedicato a bambini e ragazzi - Dal 19 al 24 maggio 2025, la città di Molfetta si trasformerà nel palcoscenico di "Le Onde Raccontano", la prima edizione di un festival letterario interamente dedicato al mondo della letteratura per ... Scrive adnkronos.com