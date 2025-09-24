Al via il ciclo di incontri culturali Oltre le righe a San Giovanni

Arezzo, 24 settembre 2025 – Prenderà avvio venerd ì 3 ottobre a San Giovanni Valdarno una nuova iniziativa culturale promossa dall’associazione Valdarnolistico con il patrocinio del Comune. Si tratta del ciclo di incontri “Oltre le righe”, un percorso ideato per creare un ponte tra opere letterarie, musicali e di saggistica e i temi legati all’olismo e alla crescita personale. L’intento è quello di mostrare come le attività dell’associazione siano profondamente intrecciate con la quotidianità, diventando occasione di confronto e riflessione sulle esperienze di vita. Il primo appuntamento si terrà a Palomar, Casa della cultura alle 18 e sarà condotto da Susanna Quaquini, che accompagnerà il pubblico nella lettura e nella discussione del romanzo “Le otto montagne” di Paolo Cognetti, offrendo spunti di riflessione sulla ricerca di significato, tema centrale dell’opera. 🔗 Leggi su Lanazione.it