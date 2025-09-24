Al via i lavori per il rifacimento della strada dei Cappuccini che collega la Sp34 all’Eremo de Le Celle
Sono in partenza i lavori per il rifacimento della strada comunale dei Cappuccini che collega la Sp34 all’Eremo de Le Celle.“Si tratta - spiega il Comune - di uno dei più consistenti investimenti che l’amministrazione comunale sta realizzando nell’ambito del progetto “Cortona città Francescana”. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
