al torneo lexus tolentino open wta 125

Una settimana da sogno per Oleksandra Oliynykova. La tennista ucraina, 23 anni di Kiev, ha conquistato il primo titolo WTA 125 della carriera al Lexus Tolentino Open, dominando la finale contro l’italiana Nuria Brancaccio con un secco 6-2, 6-0 in appena 64 minuti di gioco. Una prestazione impeccabile quella della giocatrice dell’Est Europa, che in tutto il torneo ha concesso appena 18 game alle avversarie, dimostrando una costanza impressionante. Sul Centrale gremito di pubblico, con spettatori assiepati in ogni angolo, la Oliynykova ha messo subito le cose in chiaro, portandosi sul 4-0 nel primo set grazie a un tennis ricco di variazioni tattiche e colpi vincenti che ha mandato completamente in tilt la campana di Torre del Greco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
