Al Teatro Eliseo il concerto Bossa Nova Para Sempre

Avellinotoday.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prosegue la terza edizione della rassegna “Sinfonie d’autore”, promossa dall’Associazione Zenit 2000 di Avellino, realtà riconosciuta ufficialmente dal Ministero della Cultura tra gli enti accreditati nel settore della concertistica nazionale.Sabato 27 settembre, alle ore 20:30, il Teatro Eliseo. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: teatro - eliseo

Avellino, Pasolini al Cinema Teatro Eliseo

Al Teatro Eliseo il concerto “Bossa Nova Para Sempre”; “Bossa nova para Sempre”, omaggio raffinato alla musica brasiliana al Teatro Eliseo di Avellino; Concerto Barocco dell'Orchestra Nuovaklassica.

Sinfonie d’autore, “Bossa Nova Para Sempre” al Teatro Eliseo - L’Associazione Zenit 2000 di Avellino, con il riconoscimento ufficiale del Ministero della Cultura Italiano tra gli enti accreditati nel settore della Concertistica e Produzione Musicale del panorama ... Secondo irpinianews.it

Barbareschi, 'salvate l'Eliseo, ho chiesto aiuto a Mattarella' - Luca Barbareschi, al Teatro Eliseo, spiega di essersi rivolto al Capo dello Stato a margine dell'assemblea ... Come scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Teatro Eliseo Concerto Bossa