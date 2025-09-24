Al lavoro con cani e gatti negli uffici Asst di Garbagnate ora si può

L’Asst Rhodense, che ha la sua sede a Garbagnate, permetterà di portare ai dipendenti animali da compagnia in ufficio, ma solo in spazi il cui accesso non è consentito agli utenti e spazi a valenza non sanitaria. Non dunque nelle corsie ospedaliere nè negli ambulatori. Un’iniziativa che segue di poche settimane un’analoga decisione presa dal . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

