Al lavoro con cani e gatti negli uffici Asst di Garbagnate ora si può
L’Asst Rhodense, che ha la sua sede a Garbagnate, permetterà di portare ai dipendenti animali da compagnia in ufficio, ma solo in spazi il cui accesso non è consentito agli utenti e spazi a valenza non sanitaria. Non dunque nelle corsie ospedaliere nè negli ambulatori. Un’iniziativa che segue di poche settimane un’analoga decisione presa dal . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
In questa notizia si parla di: lavoro - cani
Il canile Hermada è questo …. la professionalità e il costante lavoro di squadra consentono ad un cane di canile quell'alternativa chiamata libertà. Negan ,grazie ai nostri istruttori Massimo e Sonia e grazie ai nostri volontari Emma e Leonardo, ha imparato ad - facebook.com Vai su Facebook
Arese, al lavoro in Comune con il cane: “Dipendenti più sereni in ufficio”; Portare il cane in ufficio fa bene, ecco perché; Porte aperte agli animali negli uffici della Regione Sicilia: si può andare al lavoro con Fido.
Al lavoro con cani e gatti, negli uffici Asst di Garbagnate ora si può - L'Asst Rhodense, che ha la sua sede a Garbagnate, permetterà di portare ai dipendenti animali da compagnia in ufficio, ma solo in spazi il cui accesso non ... Da ilnotiziario.net
Arese, al lavoro in Comune con il cane: “Dipendenti più sereni in ufficio” - Arese (Milano) – I dipendenti comunali di Arese potranno stare in compagnia dei loro cani anche in ufficio. Scrive ilgiorno.it