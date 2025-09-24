Al calar della sera | passeggiata sulle tracce di Ezzelino da Romano

Padovaoggi.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 1 Ottobre 2025. Padovanità e Ghost Hunter Padova in collaborazione. Abbiamo organizzato questa suggestiva passeggiata serale tra i luoghi iconici di Padova, legati alla misteriosa figura di Ezzelino III da Romano.Uomo del suo tempo, Ezzelino visse in un’epoca sanguinaria, ma possedeva. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

