Al Brianza Pride spunta il carro dedicato a Orban | Ilaria Salis ti aspettiamo
Al Brianza Pride di Arcore del 27 settembre sfilerà un carro molto particolare: il carro Viktor Viktoria. Un carro dedicato al primo ministro dell’Ungheria Victor Orbàn dopo la partecipazione di una delegazione di Brianza Oltre l’Arcobaleno al Pride di Budapest lo scorso giugno, e soprattutto. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Al Brianza Pride arrivano le stazioni della Via Frocis
Chiedono il patrocinio gratuito per il Brianza Pride, ma il Comune glielo nega perché non può dare soldi
Brianza Pride 2025, il comune nega il patrocinio: scoppia la polemica
Il centrosinistra sul Brianza Pride: “Provincia, ci stai?” - E ha poi formulato la richiesta al presidente della Provincia con un atto formale presentato in Consiglio. Scrive mbnews.it