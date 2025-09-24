Al Brianza Pride arrivano le stazioni della Via Frocis
La provocazione è nel Dna del Brianza Pride e dopo le T-Shirt “Froc** Italia” adesso arriva anche la “Via Frocis”, una sorta di risposta alle ultime dichiarazioni del cardinal Gerhard Ludwig Muller che aveva chiuso le porte alla comunità omosessuale. L'alto prelato nei giorni scorsi aveva. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Chiedono il patrocinio gratuito per il Brianza Pride, ma il Comune glielo nega perché non può dare soldi
Brianza Pride 2025, il comune nega il patrocinio: scoppia la polemica
Froc** Italia: quella maglietta realizzata per il Brianza Pride (e che già spopola)
