Al bar per farsi un pianto liberatorio | cosa sono e dove si trovano i crying cafè

Andare al bar per farsi un pianto liberatorio. Per quanto strano possa sembrare, esistono locali dedicati a questo scopo: sono i "crying cafè" e stanno avendo un grande successo. Tanto che, nati qualche anno fa come fenomeno di nicchia, ora in Giappone si stanno espandendo un po' ovunque, da Tokyo alle aree più periferiche. Cosa sono e come funzionano i "crying cafè". Un "crying cafè", spiega l'agenzia di stampa Adnkronos, è uno spazio progettato per facilitare e accogliere il pianto in un ambiente controllato e privo di giudizio. Il pioniere del settore è stato il Cafè Mori Ouchi, aperto nel 2020 nel quartiere di Shimokitazawa a Tokyo, con un cartello inequivocabile all'ingresso: «Solo persone negative».

