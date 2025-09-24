Akanji Inter è lui l’unico nuovo acquisto già titolare | sciolti tutti i dubbi

Akanji Inter, le ultime sul nuovo difensore centrale nerazzurro arrivato dal Manchester City nel calciomercato estivo. I dettagli. L’ Inter di Cristian Chivu ha iniziato la stagione con buone sensazioni, consolidando quanto costruito negli ultimi anni e inserendo gradualmente i nuovi acquisti estivi. Tra i volti nuovi, a ritagliarsi spazio con continuità è stato soprattutto Manuel Akanji, difensore svizzero classe 1995, arrivato dal   Manchester City dopo aver vinto Premier League e Champions League con Guardiola. A sottolinearne l’impatto è stato Matteo Barzaghi, inviato di Sky Sport al seguito dei nerazzurri: «I nuovi arrivi? Sucic e Akanji sono quelli che hanno giocato di più, gli altri hanno bisogno di più tempo». 🔗 Leggi su Internews24.com

