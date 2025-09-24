Akanji Inter è lui l’unico nuovo acquisto già titolare | sciolti tutti i dubbi
Akanji Inter, le ultime sul nuovo difensore centrale nerazzurro arrivato dal Manchester City nel calciomercato estivo. I dettagli. L’ Inter di Cristian Chivu ha iniziato la stagione con buone sensazioni, consolidando quanto costruito negli ultimi anni e inserendo gradualmente i nuovi acquisti estivi. Tra i volti nuovi, a ritagliarsi spazio con continuità è stato soprattutto Manuel Akanji, difensore svizzero classe 1995, arrivato dal Manchester City dopo aver vinto Premier League e Champions League con Guardiola. A sottolinearne l’impatto è stato Matteo Barzaghi, inviato di Sky Sport al seguito dei nerazzurri: «I nuovi arrivi? Sucic e Akanji sono quelli che hanno giocato di più, gli altri hanno bisogno di più tempo». 🔗 Leggi su Internews24.com
Voti #InterSassuolo Inter P. Martinez 6.5; Akanji 6.5 Acerbi 5.5 Carlos Augusto 7.5; Dumfries 6.5 Barella 6 Calhanoglu 6.5 Sucic 6.5 Dimarco 6.5; M. Thuram 6.5 P. Esposito 6.5 Subs Lautaro 6.5 Luis Henrique 6 Frattesi 6 Bonny 6
Akanji al fantacalcio: quotazione e statistiche del nuovo difensore dell'Inter - L'ultimo giorno del mercato nerazzurro si è concluso con una doppia trattativa lampo: Pavard al Marsiglia e Akanji all'Inter. Lo riporta gazzetta.it
Akanji-Inter, è ufficiale e il City saluta anche Ederson: "Quella notte a Istanbul" - Nato il 19 luglio 1995 a Wiesendangen, in Svizzera, Akanji è cresciuto in un ambiente sportivo: sua madre Isabel è una ex tennista, mentre suo padre Abimbola, nigeriano, ha giocato a calcio a livello ... Riporta tuttosport.com