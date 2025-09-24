Aiuto cuoco fatto a pezzi a Spoleto | c’è un indagato

Il giovane era scomparso giovedì scorso, pezzi del cadavere in un sacco abbandonato in una piazza L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

Aiuto cuoco ucciso, fatto a pezzi e chiuso in un sacco: c'è un indagato; Giallo di Spoleto, si stringe il cerchio intorno all’amico di Bala Sagor; Omicidio a Spoleto, Obi ucciso e fatto a pezzi, la pista dei soldi.

Aiuto cuoco ucciso, fatto a pezzi e chiuso in un sacco: c'è un indagato - Il principale sospettato è un ragazzo ucraino di 30 anni che vive in un appartamento alla periferia di Spoleto (Perugia), non molto lontano dal luogo in cui sono stati rinvenuti i resti di Bala Sagor ... Segnala today.it

aiuto cuoco fatto pezziUcciso, fatto a pezzi e chiuso in un sacco. Indagato un amico: la pista dei soldi - Potrebbe esserci un prestito di denaro dietro la morte di Bala Sagor, il bengalese di 21 anni i cui resti sono stati trovati, lunedì ... Secondo ilmessaggero.it

