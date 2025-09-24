Airola Dovere Civico escluso dall’ordine del giorno del Consiglio Comunale
Comunicato Stampa Il consigliere comunale Giuseppe Maltese attacca la maggioranza: “Decisioni prese senza confronto democratico” “Il Presidente del Consiglio Comunale di Airola, nella Conferenza dei Capi Gruppo a premessa del Consiglio Comunale del 18.09.2025, ha presentato un ordine del giorno . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
In questa notizia si parla di: airola - dovere
AIROLA e DINTORNI - facebook.com Vai su Facebook
Airola, Dovere Civico escluso dall’ordine del giorno del Consiglio Comunale.