AIOP Sanità di qualità | ruolo del privato sfide e prospettive
La sanità italiana sta affrontando una fase cruciale: l'invecchiamento della popolazione, la crescente domanda di cure, l'innovazione tecnologica e la sostenibilità finanziaria richiedono risposte concrete e condivise. In questo scenario, il ruolo del privato accreditato rappresenta un elemento strategico per garantire qualità, efficienza e continuità nell'assistenza ai cittadini, essendo parte del servizio pubblico. È questo il cuore della tavola rotonda “Sanità di qualità: ruolo del privato, sfide e prospettive”, promossa da AIOP Lazio e in programma giovedì 25 settembre alle ore 18:00 presso le Officine Farneto di Roma. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: aiop - sanit
Sanità in #Veneto, Tosi: "Morello di Aiop conferma: Zaia ha peggiorato le liste d’attesa" - facebook.com Vai su Facebook
CCNL Residenze Sanitarie Aiop e Aris: i sindacati chiedono l'apertura delle trattative - X Vai su X
Aiop: "Faremo valere i nostri diritti" - Cesare Salvi, presidente regionale Aiop (foto), replica alla decisione della Regione che avvia il procedimento per annullare la delibera del 2024 che, di fatto, evitava alle cliniche private di ... Riporta ilrestodelcarlino.it