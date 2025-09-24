La sanità italiana sta affrontando una fase cruciale: l'invecchiamento della popolazione, la crescente domanda di cure, l'innovazione tecnologica e la sostenibilità finanziaria richiedono risposte concrete e condivise. In questo scenario, il ruolo del privato accreditato rappresenta un elemento strategico per garantire qualità, efficienza e continuità nell'assistenza ai cittadini, essendo parte del servizio pubblico. È questo il cuore della tavola rotonda “Sanità di qualità: ruolo del privato, sfide e prospettive”, promossa da AIOP Lazio e in programma giovedì 25 settembre alle ore 18:00 presso le Officine Farneto di Roma. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - AIOP Sanità di qualità: ruolo del privato, sfide e prospettive