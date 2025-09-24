Aimag-Hera il monito del Pd di Mirandola ai consiglieri comunali dei comuni vicini
Nell'acceso dibattito seguito alla pronuncia della Corte dei conti, che ha espresso forti riserve sull'operazione Aimag-Hera, si sono levate molte voci, ma tra le più particolari vi è quella di Carlo Bassoli, consigliere comunale ed ex candidato sindaco Pd a Mirandola.Una voce discordante. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Aimag in Hera, i tormenti del Pd. Rivolte ed epurazioni nella Bassa. Che grana per il futuro segretario
Aimag-Hera, a Mirandola la maggioranza approva il passaggio della governance
Aimag-Hera, il Pd non arretra: "Una scelta che tutela l’interesse pubblico nella situazione reale"
Aimag in Hera non si può fare: Corte dei Conti boccia sindaci Pd-Lega-Fdi, si salvano solo Borghi e Venturini - Politica: L operazione favorirebbe il contrapposto fine di lucro del Socio privato, in un contesto di illegittimità e di deviazione rispetto a quanto disposto dal Tusp ... Lo riporta lapressa.it
Aimag, Bassoli (Pd) ai consiglieri: 'Ora attenzione a esporvi a responsabilità personali, anche di natura patrimoniale' - Politica: Mi auguro che, in questa luce, le osservazioni depositate dalle minoranze, possano finalmente essere colte. Segnala lapressa.it