Aimag-Hera il monito del Pd di Mirandola ai consiglieri comunali dei comuni vicini
Nell'acceso dibattito seguito alla pronuncia della Corte dei conti, che ha espresso forti riserve sull'operazione Aimag-Hera, si sono levate molte voci, ma tra le più particolari vi è quella di Carlo Bassoli, consigliere comunale ed ex candidato sindaco Pd a Mirandola.Una voce discordante. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Aimag in Hera, i tormenti del Pd. Rivolte ed epurazioni nella Bassa. Che grana per il futuro segretario
Aimag-Hera, a Mirandola la maggioranza approva il passaggio della governance
Aimag-Hera, il Pd non arretra: "Una scelta che tutela l’interesse pubblico nella situazione reale"
«Ecco fatto, scrive in una nota appena diffusa alle redazioni il Comitato Aimag per il territorio, la Corte dei Conti ha detto NO, l’accordo Aimag/Hera non si può fare così come è stato impostato. E lo ha detto con una precisione millimetrica... - facebook.com Vai su Facebook
Partnership industriale AIMAG-Hera, sindacati:?"Ripartire dal confronto tra soci e società per mantenere il patrimonio industriale e pubblico". Le organizzazioni sindacali, dopo la sentenza della Corte dei Conti, pur con attenzione e rispetto per la pron - X Vai su X
Aimag in Hera non si può fare: Corte dei Conti boccia sindaci Pd-Lega-Fdi, si salvano solo Borghi e Venturini - Politica: L operazione favorirebbe il contrapposto fine di lucro del Socio privato, in un contesto di illegittimità e di deviazione rispetto a quanto disposto dal Tusp ... lapressa.it scrive
Aimag, Bassoli (Pd) ai consiglieri: 'Ora attenzione a esporvi a responsabilità personali, anche di natura patrimoniale' - Politica: Mi auguro che, in questa luce, le osservazioni depositate dalle minoranze, possano finalmente essere colte. Si legge su lapressa.it