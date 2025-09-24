Ai domiciliari spaccia cocaina dal balcone scoperto dai carabinieri torna agli arresti in casa

Palermotoday.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, continuava a spacciare droga. Fino a quando non è stato sorpreso dai carabinieri. Un uomo di 37 anni, residente in via Marabitti, nella zona di via Montalbo, è stato nuovamente arrestato, ma dopo la convalida, il giudice per le. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: domiciliari - spaccia

Spaccia ai domiciliari: arrestato. Il giudice lo rimette ai domiciliari

Beccato mentre spaccia cocaina, 39enne finisce ai domiciliari

Guida con patente revocata da 20 anni e spaccia, poi evade dagli arresti domiciliari

Ai domiciliari spaccia cocaina dal balcone, scoperto dai carabinieri torna agli arresti in casa; Giovane ai domiciliari sorpreso mentre spaccia dal balcone: in carcere; Spaccia droga dal balcone di casa mentre è ai domiciliari: nei guai anche alcuni clienti.

domiciliari spaccia cocaina balconeÈ ai domiciliari ma spaccia droga dal balcone di casa, arrestato 58enne a Barra - Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 58enne napoletano, già sottoposto alla misura alla misura della detenzione domiciliare per reati in materia di stupefacenti, per det ... Secondo internapoli.it

domiciliari spaccia cocaina balconeUomo ai domiciliari sorpreso a spacciare dal balcone a barra, arrestato dalla polizia - Un uomo di 58 anni arrestato a Napoli per spaccio di droga dal balcone nonostante fosse ai domiciliari, confermando l’impegno della polizia nel contrasto allo spaccio anche in luoghi nascosti ... Si legge su gaeta.it

Cerca Video su questo argomento: Domiciliari Spaccia Cocaina Balcone