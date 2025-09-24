Ai domiciliari spaccia cocaina dal balcone scoperto dai carabinieri torna agli arresti in casa
Sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, continuava a spacciare droga. Fino a quando non è stato sorpreso dai carabinieri. Un uomo di 37 anni, residente in via Marabitti, nella zona di via Montalbo, è stato nuovamente arrestato, ma dopo la convalida, il giudice per le. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
