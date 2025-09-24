Ahanor ha conquistato l' Atalanta | un anno dopo l' esordio in A ora il difensore punta la Juve

A 17 anni ha già impressionato per personalità: con il Genoa ha debuttato, e dal primo minuto, proprio contro i bianconeri. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Ahanor ha conquistato l'Atalanta: un anno dopo l'esordio in A, ora il difensore punta la Juve

