Agricoltura Lollobrigida | No al fondo unico per la Pac L’Europa non torni indietro di sessant’anni
L’Europa non faccia un passo indietro con le politiche agricole. Lo ha detto forte e chiaro il ministro Francesco Lollobrigida. E un primo importante risultato è arrivato in sede europea. “Siamo riusciti a ottenere una riserva di fondi destinata alla politica agricola comune (Pac) all’interno del fondo unico -spiega-. Questo però non è sufficiente. Se l’attuale proposta” sul futuro bilancio Ue “venisse approvata potrebbe accadere che fondi destinati all’agricoltura siano dirottati ad altri settori: mettendo a rischio il nostro modello produttivo”. Lo ha spiegato rispondendo al question time alla Camera sulla politica agricola comune. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
In questa notizia si parla di: agricoltura - lollobrigida
"Bettolle non si farà. Agricoltura, noi primi in Europa". L'intervista a Lollobrigida
Dal G7 al primato europeo, così l’agricoltura italiana è tornata protagonista. Lollobrigida: «Siamo il governo che ha stanziato di più»
Lollobrigida: “Lavoriamo per evitare scelta folle Europa in agricoltura”
La sequela di errori nel post del Ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida dopo le manifestazioni di ieri. - facebook.com Vai su Facebook
Agricoltura, Cerreto (FdI): Crescita agricoltura è merito Meloni e Lollobrigida https://lavocedelpatriota.it/agricoltura-cerreto-fdi-crescita-agricoltura-e-merito-meloni-e-lollobrigida/… via @vocedelpatriota - X Vai su X
PAC, Lollobrigida: No al fondo unico per la politica Ue. Chiederemo revisione di questa posizione; UE. Lollobrigida: Con nuova Pac buttati 60 anni di politica UE. No a fondo unico e riduzione investimenti agricoltura; Consiglio Agrifish: l’Italia guida il fronte del “NO” al fondo unico europeo.
AGRICOLTURA OGGI SUMMIT: Lollobrigida, Italia si batterà contro fondo unico in revisione Pac - Caro lettore, Milano Finanza si impegna ogni giorno a produrre un’informazione di qualità, puntuale e approfondita, su temi di grande rilevanza come quelli della finanza. Riporta milanofinanza.it
Pac, Lollobrigida “Il fondo unico non è sufficiente, serve incrementare il budget” - ROMA (ITALPRESS) – “Siamo riusciti a ottenere una riserva di fondi destinata alla Pac all’interno del cosiddetto fondo unico. Come scrive italpress.com