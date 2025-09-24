Agricoltura Lollobrigida | No al fondo unico per la Pac L’Europa non torni indietro di sessant’anni

L’Europa non faccia un passo indietro con le politiche agricole. Lo ha detto forte e chiaro il ministro Francesco Lollobrigida. E un primo importante risultato è arrivato in sede europea. “Siamo riusciti a ottenere una riserva di fondi destinata alla politica agricola comune (Pac) all’interno del fondo unico -spiega-. Questo però non è sufficiente. Se l’attuale proposta” sul futuro bilancio Ue “venisse approvata potrebbe accadere che fondi destinati all’agricoltura siano dirottati ad altri settori: mettendo a rischio il nostro modello produttivo”. Lo ha spiegato rispondendo al question time alla Camera sulla politica agricola comune. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

