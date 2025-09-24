Agricoltura Gennarino Masiello eletto presidente Unitab Europa
Tempo di lettura: < 1 minuto Gennarino Masiello, attuale vicepresidente nazionale di Coldiretti e Presidente di ONT Italia, è stato eletto presidente di UNITAB EUROPA, l’Unione Europea dei Produttori di Tabacco. L’elezione è avvenuta durante il 38° Congresso di UNITAB EUROPA celebrato a Napoli. Masiello ha ringraziato gli 11 Paesi partecipanti al congresso che hanno espresso la guida italiana. “Ora ci aspettano grandi responsabilità: Unitab rappresenta oltre 20mila imprese coinvolte in questa filiera, 50mila ettari di coltivazioni. Abbiamo davanti a noi un gran lavoro da realizzare, in relazione al mercato e alle politiche che dovranno interessare il tabacco. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: agricoltura - gennarino
Ristorante Gennarino | Livorno - facebook.com Vai su Facebook
Agricoltura, il sannita Gennarino Masiello eletto presidente Unitab Europa; COLDIRETTI, GENNARINO MASIELLO RIELETTO VICEPRESIDENTE NAZIONALE; Gennarino Masiello confermato vicepresidente nazionale Coldiretti.
Agricoltura e ricerca:. Passacantando eletto presidente del Cermis - Il tolentinate Andrea Passacantando è il nuovo presidente del Cermis, Centro ricerche e sperimentazione per il miglioramento vegetale "Nazareno Strampelli", con sede messa a disposizione dalla ... Come scrive ilrestodelcarlino.it