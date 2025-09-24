Agricoltore ferito per sbaglio in un agguato mafioso il giudice | È infortunio sul lavoro
Un bracciante agricolo ferito a colpi di fucile nel 2022 in un agguato di stampo mafioso è stato riconosciuto vittima di infortunio sul lavoro. Lo ha reso noto il suo collegio difensivo.Il tribunale di Agrigento, sezione lavoro, ha accolto il ricorso presentato da G.L., assistito dagli avvocati. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
In questa notizia si parla di: agricoltore - ferito
Si ribalta con il trattore mentre lavora in un campo: ferito un agricoltore
Primo giorno di caccia, primo morto. Un agricoltore di 46 anni, padre di due figlie, è stato colpito per errore dall’amico durante una battuta al cinghiale, in provincia di Cuneo. Nello stesso giorno, nel Napoletano, un altro uomo è rimasto ferito al volto dai pallini. - facebook.com Vai su Facebook
Si ribalta il trattore in un vigneto. Ferito un agricoltore a Termeno. E' successo in un'area molto ripida. - X Vai su X
Agricoltore ferito per sbaglio in un agguato mafioso, il giudice: È infortunio sul lavoro.