Agricoltore ferito per sbaglio in un agguato mafioso il giudice | È infortunio sul lavoro

Un bracciante agricolo ferito a colpi di fucile nel 2022 in un agguato di stampo mafioso è stato riconosciuto vittima di infortunio sul lavoro. Lo ha reso noto il suo collegio difensivo.Il tribunale di Agrigento, sezione lavoro, ha accolto il ricorso presentato da G.L., assistito dagli avvocati. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

