' Agorà Festival' una grande piazza delle idee per esplorare le fragilità Tra gli ospiti Elsa Fornero e Gino Cecchettin

24 set 2025

Cesena si appresta a entrare a pieno titolo nelle rotta italiana dei Festival culturali. Dal 24 al 26 ottobre, infatti, la città malatestiana ospiterà ‘Agorà Festival’, una grande piazza delle idee per riflettere, comprendere, dialogare insieme. Le iniziative proposte saranno tutte a ingresso. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Agorà festival coprono gli sponsor Stimato un costo di 350mila euro.

Nasce Agorà Festival, la grande piazza delle idee a Cesena - Una grande piazza delle idee, un cantiere aperto di analisi e progetti in cui condividere, dibattere, riflettere sui grandi temi del presente, un luogo di incontro tra persone diverse ... Come scrive ansa.it

