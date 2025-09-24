' Agorà Festival' una grande piazza delle idee per esplorare le fragilità Tra gli ospiti Elsa Fornero e Gino Cecchettin

Cesena si appresta a entrare a pieno titolo nelle rotta italiana dei Festival culturali. Dal 24 al 26 ottobre, infatti, la città malatestiana ospiterà ‘Agorà Festival’, una grande piazza delle idee per riflettere, comprendere, dialogare insieme. Le iniziative proposte saranno tutte a ingresso. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

In questa notizia si parla di: agor - festival

