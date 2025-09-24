' Agorà Festival' tre giorni di eventi culturali | si parte con lo storico Alessandro Barbero

Il primo appuntamento di Agorà Festival sarà venerdì 24 ottobre alle ore 16, al Teatro Bonci, con uno degli storici più amati dal grande pubblico: Alessandro Barbero. La sua lectio 1914. Come l’Europa è già precipitata una volta nella guerra mondiale ci porterà nel cuore di un continente. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Agorà festival coprono gli sponsor Stimato un costo di 350mila euro.

