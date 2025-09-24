' Agorà Festival' tre giorni di eventi culturali | si parte con lo storico Alessandro Barbero
Il primo appuntamento di Agorà Festival sarà venerdì 24 ottobre alle ore 16, al Teatro Bonci, con uno degli storici più amati dal grande pubblico: Alessandro Barbero. La sua lectio 1914. Come l’Europa è già precipitata una volta nella guerra mondiale ci porterà nel cuore di un continente. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Oggi a Cesena abbiamo presentato la prima edizione di Agorà Festival, che dal 24 al 26 ottobre porterà la riflessione sulla "fragilità" con la partecipazione di intellettuali, giornalisti, storici e divulgatori, come Alessandro Barbero, Vera Gheno, Gino Cecchettin,
Torna "Agorà Design" festival biennale che celebra la creatività
