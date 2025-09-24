Un passo falso che brucia, lenito da una presentazione da applausi. Non è campionato, ma la sconfitta di Firenze, 78-74 subito da Sancat, ha lasciato un po’ di amarezza nelle fila dell’Endiasfalti Agliana. "Peccato, perché tenevamo molto ad arrivare alla final four di Coppa Toscana – le parole di coach Giulio Gambassi –. Purtroppo, siamo stati molto incostanti in attacco e questo c’è costato caro. Faremo tesoro degli errori commessi per farci trovare pronti sabato prossimo, per l’inizio del torneo di serie C". I neroverdi si consolano con la bella presentazione avuta nella Sala consiliare del Comune di Agliana, alla presenza del sindaco Luca Benesperi, del consigliere comunale con delega allo sport Tommaso Allori e del presidente di Endiasfalti Vincenzo Guarini, da 12 anni sponsor della Pallacanestro Agliana 2000. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Agliana sogna in grande. Ma in coppa arriva un ko