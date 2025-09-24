Agli esami per la patente con ricetrasmittente | 6 stranieri denunciati

Imolaoggi.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I poliziotti sono intervenuti e, perquisiti i sei candidati, hanno sequestrato tutta l’attrezzatura, denunciandoli a piede libero. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

agli esami per la patente con ricetrasmittente 6 stranieri denunciati

© Imolaoggi.it - Agli esami per la patente con ricetrasmittente: 6 stranieri denunciati



Esame della patente truccato, ogni candidato pagava 4.500 euro; All’esame per la patente con una ricetrasmittente, due denunciati; Bolzano: ricetrasmittenti e microspie, il kit per truccare gli esami della patente.

agli esami patente ricetrasmittenteFirenze, tentano di superare l’esame per la patente con auricolari e microcamere - Tentavano di superare l’esame teorico per la patente di guida con l’aiuto di sofisticati congegni elettronici, ma sono stati scoperti e denunciati a piede libero dalla Polizia di Stato di Firenze. Scrive 055firenze.it

agli esami patente ricetrasmittenteEsame perfetto della patente a Macerata senza nemmeno saper leggere le domande, donna nei guai per truffa - Una donna bengalese è stata denunciata a Macerata per aver tentato una frode all’esame patente usando dispositivi elettronici nascosti. Segnala virgilio.it

