Agli esami per la patente con ricetrasmittente | 6 stranieri denunciati

I poliziotti sono intervenuti e, perquisiti i sei candidati, hanno sequestrato tutta l’attrezzatura, denunciandoli a piede libero. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Agli esami per la patente con ricetrasmittente: 6 stranieri denunciati

In questa notizia si parla di: agli - esami

“Lo Statuto Robertino”, gli “Ossi di calamari” e i Malavoglia che vendevano “lumini”. Ancora strafalcioni agli esami di Maturità

Risultati eccellenti agli Esami di Stato per il Liceo Classico Giannone

Il no agli orali alla maturità: lettera aperta ai “giovani vecchi” che fanno scena muta agli esami

Grande partecipazione al Palalumaka agli esami del corso allenatore regionale - https://ilmetropolitano.it/2025/09/23/grande-partecipazione-al-palalumaka-agli-esami-del-corso-allenatore-regionale/… #ilmetropolitano - X Vai su X

#DEMorienta: Benvenute matricole! Condividiamo qualche scatto di uno dei giorni di accoglienza che abbiamo dedicato alle #matricole triennali, per raccontare come funziona la vita universitaria, dai corsi agli esami, dalle piattaforme ai contatti, che vi servir - facebook.com Vai su Facebook

Esame della patente truccato, ogni candidato pagava 4.500 euro; All’esame per la patente con una ricetrasmittente, due denunciati; Bolzano: ricetrasmittenti e microspie, il kit per truccare gli esami della patente.

Firenze, tentano di superare l’esame per la patente con auricolari e microcamere - Tentavano di superare l’esame teorico per la patente di guida con l’aiuto di sofisticati congegni elettronici, ma sono stati scoperti e denunciati a piede libero dalla Polizia di Stato di Firenze. Scrive 055firenze.it

Esame perfetto della patente a Macerata senza nemmeno saper leggere le domande, donna nei guai per truffa - Una donna bengalese è stata denunciata a Macerata per aver tentato una frode all’esame patente usando dispositivi elettronici nascosti. Segnala virgilio.it