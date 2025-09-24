Aggressione su un tram a Milano | ipovedente pestato per rubargli le lenti

Un 55enne ipovedente è stato violentemente aggredito mentre viaggiava sul tram della linea 15 in via dei Missaglia a Milano, finendo in ospedale con una prognosi di sette giorni. L'uomo è stato trasportato in codice arancione e successivamente dimesso. Le immagini del pestaggio. Il video diffuso dalla polizia mostra la ferocia dell'attacco: due uomini si avvicinano alla vittima e la colpiscono con pugni e calci ripetuti, fino a scaraventarla fuori dal mezzo. Il tutto per impossessarsi di due borse contenenti lenti e video ingranditori, strumenti indispensabili per la vita quotidiana del 55enne e dal valore di circa 2mila euro.

