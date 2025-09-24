Aggressione a Milano | scaraventano fuori da un tram un uomo ipovedente lo picchiano e lo rapinano

Ilgiorno.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due cittadini sono stati sottoposti a custodia cautelare in carcere con l’accusa di rapina aggravata in concorso ai danni di un 55enne italiano con disabilità visiva. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

aggressione a milano scaraventano fuori da un tram un uomo ipovedente lo picchiano e lo rapinano

© Ilgiorno.it - Aggressione a Milano: scaraventano fuori da un tram un uomo ipovedente, lo picchiano e lo rapinano

In questa notizia si parla di: aggressione - milano

Uccide la madre e si getta dalla finestra a Milano: l’aggressione in camera da letto con una decina di coltellate

L'aggressione alla fermata del tram 7 a Milano

Accoltellato per rapina a Milano, fermati due 16enni dalla polizia: il video dell’aggressione

Calci e pugni a un ipovedente sul tram, poi lo scaraventano fuori: il pestaggio per rubargli le lenti da 2mila euro. Il video della rapina; Calci e pugni a un ipovedente sul tram, poi lo scaraventano fuori: il pestaggio per rubargli le lenti da 2mila euro. Il video della rapina; Scaraventano da un tram a Milano un uomo ipovedente, lo picchiano e lo rapinano: arrestati 2 uomini.

aggressione milano scaraventano fuoriCalci e pugni all'ipovedente sul tram, poi lo scaraventano fuori: il pestaggio per rubargli le lenti da 2mila euro. Il video della rapina - Era il pomeriggio del 12 agosto quando un uomo ipovedente di 55 anni è stato aggredito e rapinato a bordo del tram 15, in via dei Missaglia a Milano, nei pressi della fermata ... Segnala leggo.it

Scaraventano da un tram a Milano un uomo ipovedente, lo picchiano e lo rapinano: arrestati 2 uomini - Due cittadini sono stati sottoposti a custodia cautelare in carcere con l'accusa di rapina aggravata in concorso ai danni di un 55enne italiano con disabilità ... fanpage.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Aggressione Milano Scaraventano Fuori