Aggressione a Milano | scaraventano fuori da un tram un uomo ipovedente lo picchiano e lo rapinano

Due cittadini sono stati sottoposti a custodia cautelare in carcere con l’accusa di rapina aggravata in concorso ai danni di un 55enne italiano con disabilità visiva. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Aggressione a Milano: scaraventano fuori da un tram un uomo ipovedente, lo picchiano e lo rapinano

In questa notizia si parla di: aggressione - milano

Uccide la madre e si getta dalla finestra a Milano: l’aggressione in camera da letto con una decina di coltellate

L'aggressione alla fermata del tram 7 a Milano

Accoltellato per rapina a Milano, fermati due 16enni dalla polizia: il video dell’aggressione

Aggressione in zona Fiera a Milano: grave 32enne accoltellato e colpito da un proiettile. Indagini in corso. https://www.rainews.it/tgr/lombardia/articoli/2025/09/milano-piazzale-crivellone-accoltellato-e-colpito-da-un-proiettile-grave-un-32enne-b81ddb96-81ea- - facebook.com Vai su Facebook

Aggressione in pieno giorno a #Milano: accoltellamento dopo lite in via Paolo Sarpi - https://ilmetropolitano.it/2025/09/14/aggressione-in-pieno-giorno-a-milano-accoltellamento-dopo-lite-in-via-paolo-sarpi/… #ilmetropolitano - X Vai su X

Calci e pugni a un ipovedente sul tram, poi lo scaraventano fuori: il pestaggio per rubargli le lenti da 2mila euro. Il video della rapina; Calci e pugni a un ipovedente sul tram, poi lo scaraventano fuori: il pestaggio per rubargli le lenti da 2mila euro. Il video della rapina; Scaraventano da un tram a Milano un uomo ipovedente, lo picchiano e lo rapinano: arrestati 2 uomini.

Calci e pugni all'ipovedente sul tram, poi lo scaraventano fuori: il pestaggio per rubargli le lenti da 2mila euro. Il video della rapina - Era il pomeriggio del 12 agosto quando un uomo ipovedente di 55 anni è stato aggredito e rapinato a bordo del tram 15, in via dei Missaglia a Milano, nei pressi della fermata ... Segnala leggo.it

Scaraventano da un tram a Milano un uomo ipovedente, lo picchiano e lo rapinano: arrestati 2 uomini - Due cittadini sono stati sottoposti a custodia cautelare in carcere con l'accusa di rapina aggravata in concorso ai danni di un 55enne italiano con disabilità ... fanpage.it scrive